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Иран не согласен, что ЕС имеет основания запускать механизм разрешения споров

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи уточнил, что механизм фактически еще не запущен, проводится ряд правовых процедур

ТЕГЕРАН, 19 января. /ТАСС/. Тегеран не согласен с тем, что "евротройка" (Великобритания, ФРГ, Франция) имеет право запускать Механизм урегулирования споров в рамках реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом в воскресенье на пресс-конференции заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

"Они хотят запустить механизм урегулирования споров в рамках 36-й статьи СВПД, - сказал он. - Мы не согласны с тем, что Европа имеет основания задействовать эту статью".

По словам Арагчи, "механизм со стороны "евротройки" фактически еще не запущен". "Мы сейчас вовлечены в ряд правовых процедур [связанных с запуском механизма]", - добавил он.

Во вторник главы МИД ФРГ, Франции и Великобритании объявили о запуске Механизма урегулирования споров в рамках реализации СВПД по иранской ядерной программе.

Будущее сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода из нее США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии Тегерана, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла. В связи с этим Иран приступил к поэтапной приостановке своих обязательств по СВПД, касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности, а в начале января заявил о завершении этого процесса.

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Иран
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