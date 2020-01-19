Иран не согласен, что ЕС имеет основания запускать механизм разрешения споров

ТЕГЕРАН, 19 января. /ТАСС/. Тегеран не согласен с тем, что "евротройка" (Великобритания, ФРГ, Франция) имеет право запускать Механизм урегулирования споров в рамках реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом в воскресенье на пресс-конференции заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

"Они хотят запустить механизм урегулирования споров в рамках 36-й статьи СВПД, - сказал он. - Мы не согласны с тем, что Европа имеет основания задействовать эту статью".

По словам Арагчи, "механизм со стороны "евротройки" фактически еще не запущен". "Мы сейчас вовлечены в ряд правовых процедур [связанных с запуском механизма]", - добавил он.

Во вторник главы МИД ФРГ, Франции и Великобритании объявили о запуске Механизма урегулирования споров в рамках реализации СВПД по иранской ядерной программе.

Будущее сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода из нее США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии Тегерана, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла. В связи с этим Иран приступил к поэтапной приостановке своих обязательств по СВПД, касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности, а в начале января заявил о завершении этого процесса.