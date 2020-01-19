Эрдоган настаивает на том, чтобы "агрессивному поведению Хафтара был положен конец"

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган настаивает на том, чтобы заставить командующего Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифу Хафтара отказаться от "своего агрессивного поведения".

"Хафтар не подписал соглашение, что показывает нам, что он не является сторонником мирного процесса, а стремится к военному разрешению конфликта", - заявил Эрдоган, отрывая переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

По словам турецкого президента, для обеспечения в Ливии мира и спокойствия на берлинской конференции надо обеспечить перемирие и найти политическое решение вопроса, а для этого необходимо, "чтобы агрессивному поведению Хафтара был положен конец".

По мнению турецкого лидера, совместные усилия России и Турции сделали возможным проведение Берлинской конференции. Он оценил усилия РФ для установления перемирия в Ливии. "Мы проявили большие усилия для того, чтобы убедить господина [главу Правительства национального согласия Фаиза] Сарраджа, чтобы он прибыл в Москву и сделал все возможное. Он выполнил свою задачу, и в результате Правительство национального согласия подписало соглашение", - подчеркнул Эрдоган.

Турецкий лидер высоко оценил взаимодействие двух стран по итогам 2019 года. "Несмотря на любое давление, мы решительно завершили сделку по С-400, наряду с проектом "Турецкий поток" в энергетической сфере, - отметил Эрдоган. - Другой важный проект под названием атомная электростанция "Аккую" имеет стратегическое значение". Президент Турции напомнил, что введение первого блока этой АЭС намечено на 2023 год.

Эрдоган также напомнил, что 2020-2021 годы решено объявить перекрестным Годом истории РФ и Турции.