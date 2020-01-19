Боррель встретился с главой МИД Египта на конференции по Ливии

БРЮССЕЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в воскресенье провел переговоры с главой МИД Египта Самехом Шукри в Берлине перед конференцией по Ливии. Об этом Боррель написал в воскресенье в Twitter .

"Сегодня в Берлине перед конференцией по Ливии провел встречу с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри. Мы сосредоточились на необходимости прекращения огня, реализации Берлинского процесса и возобновлении политического диалога [в Ливии]", - сообщил он.

От ЕС в Берлинской конференции также принимает участие глава Европейского совета Шарль Мишель, который по прибытии в Берлин заявил, что стабильность в Ливии "имеет ключевое значение для безопасности и стабильности ЕС". Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также распространили заявления, в которых поблагодарили Германию за проведение этой конференции.