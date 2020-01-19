Меркель и Маас провели отдельные встречи с Сараджем и Хафтаром

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель и глава МИД Хайко Маас провели отдельные встречи с главой Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаизом Сараджем и командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалом Халифой Хафтаром перед началом конференции по Ливии в Берлине. Об этом сообщил в воскресенье журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

По его данным, Сарадж и Хафтар уже находятся в Ведомстве федерального канцлера, где пройдет саммит. Переговоры прошли по отдельности с каждым из них.

Согласно планам правительства ФРГ, они не будут принимать участие в основных дискуссиях и, как ожидается, будут привлечены к работе саммита в самом конце, если остальные участники согласуют итоговый документ.

Германия проводит сегодня в Берлине конференцию на высшем уровне по урегулированию ситуации в Ливии. В ней примут участие главы государств и правительств целого ряда стран, включая президента России Владимира Путина.

После свержения и убийства в результате интервенции НАТО в 2011 году Муаммара Каддафи в Ливии началась борьба за власть между различными группировками. В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с Палатой представителей (парламентом) и поддерживаемый ЛНА.