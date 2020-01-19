Власти Египта освободили всех сотрудников турецкого агенства Anadolu

По его словам, которые приводит АА, трое граждан Египта, работавших в каирском офисе агентства, были освобождены 19 января под залог в $595.

Четвертый сотрудник - гражданин Турции Хильми Балджи - был освобожден 16 января.

В среду в МВД Египта сообщили о задержании в Каире четырех сотрудников "турецкого информационного электронного комитета", которые действовали "под прикрытием исследовательского центра, основанного "Братьями-мусульманами" (запрещено в РФ - прим. ТАСС) при поддержке Турции". Как отметили в ведомстве, эти лица "занимались сбором негативной информации, которая содержала ложные и сфабрикованные сведения о политической, экономической обстановке в стране, ситуации в сфере безопасности, и направляли ее в штаб-квартиру агентства в Турции с целью исказить образ страны на внутренней и международной арене".

Ранее в тот же день агентство Anadolu сообщило, что во вторник вечером египетская полиция вторглась в его офис в Каире и задержала четырех сотрудников, среди которых был один гражданин Турции. В связи с арестами турецкий МИД вызвал временного поверенного в делах Египта в Анкаре и, осудив действия Каира, призвал к немедленному освобождению сотрудников агентства. Анкара восприняла этот шаг как попытку давления на турецкие СМИ.

В четверг официальный представитель МИД Египта Ахмед Хафез выразил полное неприятие заявлений Анкары, отметив, что "власти действовали исключительно в рамках закона". Временный поверенный в делах Турции в Каире в тот же день был вызван в МИД Египта в связи с произведенными в Каире арестами.