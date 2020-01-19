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Переговоры о перемирии в Ливии

Джонсон призвал внешних игроков перестать вмешиваться в ливийский кризис

Премьер-министр Великобритании добавил, что в случае перемирия в Ливию могут отправится британские эксперты для наблюдения

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон призвал внешних игроков перестать вмешиваться в конфликт в Ливии. Об этом глава британского правительства заявил в воскресенье по прибытии в Берлин, где он примет участие в конференции по ливийскому урегулированию.

"Это непрямое противостояние, которое ведут внешние силы, будь то Россия, Египет или другие [государства] с одной стороны, Турция и иные [государства] с другой стороны. ЕС разделен [в ливийском вопросе]. Опосредованные конфликты прекращаются лишь тогда, когда внешние силы принимают решение положить им конец, Великобритания выступает за это", - отметил Джонсон.

"Мы хотели избавиться от [Муаммара] Каддафи, но пришло время двигаться вперед и объединить Ливию под эгидой ООН", - добавил он.

Отвечая на вопрос, готовы ли британские военные в будущем принять участие в контроле за режимом прекращения огня, он сказал: "Если будет перемирие, да, конечно, мы могли бы сделать то, что мы делаем очень хорошо: послать экспертов для наблюдения за перемирием. Но мы не видим никакого перемирия на данный момент".

В Берлине в воскресенье пройдет международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии, где после убийства Муаммара Каддафи в 2011 году воцарился хаос, а позднее фактически установилось двоевластие. В столицу Германии прибыли глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия Фаиз Саррадж и командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар. На форум приглашены представители ряда стран, в том числе России, Алжира, Великобритании, Египта, ОАЭ, Китая, США, Турции, Франции.

Теги
ГерманияВеликобританияЛивияПереговоры о перемирии в Ливии
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