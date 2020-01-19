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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

МИД Ирана: Россия может способствовать установлению мира на Ближнем Востоке

Москва и Тегеран имеют схожие взгляды на ситуацию в регионе, отметил замглавы ведомства Аббас Арагчи

ТЕГЕРАН, 19 января. /ТАСС/. Присутствие России на Ближнем Востоке может способствовать установлению мира в регионе. Такое мнение выразил в воскресенье заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

"Присутствие России в регионе может помочь установлению мира", - сказал замглавы МИД. Он добавил, что "стратегическое, политическое и экономическое сотрудничество между Ираном и Россией за последнее время расширилось".

По словам Арагчи, "Москва и Тегеран имеют схожие взгляды на ситуацию в регионе, включая работу в рамках астанинского процесса". "Мы будем продолжать взаимодействие с Россией", - отметил он.

За последние годы РФ и Иран активизировали сотрудничество по ряду направлений. Так, Москва и Тегеран, наряду с Турцией, являются гарантами астанинского процесса по нормализации ситуации в Сирии. Кроме того, российские власти последовательно поддерживают сохранение иранской ядерной сделки и осуждают односторонний выход США из соглашения.

Теги
СШАИранСирияТурцияРоссияОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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