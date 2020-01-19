Нетаньяху намерен обсудить с Путиным и Макроном в Иерусалиме ситуацию с Ираном

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 января. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что намерен обсудить на следующей неделе в ходе встреч в Иерусалиме с президентом России Владимиром Путиным, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и вице-президентом США Майклом Пенсом проблематику Ирана и развитие событий в регионе. Соответствующее заявление премьер сделал в воскресенье на еженедельном заседании правительства еврейского государства.

"На предстоящей неделе мы будем принимать у себя многих лидеров со всего мира. Они приезжают в Иерусалим для того, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау. Я проведу встречи с вице-президентом США Майклом Пенсом, президентом России Владимиром Путиным, президентом Франции Эммануюэлем Макроном. Я обсужу с ними Иран, развитие событий в регионе и укрепление двусторонних отношений между странами", - распространила высказывания премьера его канцелярия.

"Около года назад я пригласил президента Путина на церемонию открытия монумента в память жертв блокады Ленинграда и счастлив, что он [президент РФ] принял мое приглашение. На предстоящей неделе в рамках визита мы откроем этот памятник в Иерусалиме в парке Сакер", - продолжил израильский премьер. Нетаньяху отметил, что обсуждал в четверг с российским лидером дело осужденной в РФ за контрабанду наркотиков израильтянки Наамы Иссахар и "надеется на скорые хорошие новости".

16 января пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Нетаньяху в ходе телефонного разговора подчеркнули важность сохранения исторической правды о событиях Второй мировой войны и недопустимость пересмотра ее итогов. В ходе состоявшегося по инициативе израильской стороны разговора был "рассмотрен ряд актуальных вопросов российско-израильского сотрудничества в свете запланированного в текущем месяце визита главы российского государства в Израиль для участия в памятных мероприятиях, приуроченных к 75 годовщине освобождения концлагеря Освенцим и Дню памяти жертв Холокоста", указали в Кремле.

Путина в Израиле ждут на пятый Всемирный форум памяти Холокоста, который пройдет 23 января в Иерусалиме и приурочен к 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Во время визита запланировано открытие в Иерусалиме памятника "Свеча памяти", посвященного подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда.