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Полиция Киева задержала 11 человек, напавших на участников акции антифашистов

После первоочередной проверки их действиям дадут правовую оценку

КИЕВ, 19 января. /ТАСС/. Национальная полиция Киева задержала 11 человек за нападение на участников акции антифашистов. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба полиции в Facebook.

"За противоправные действия на Михайловской площади [в центре Киева] полицейские доставили в управление полиции 11 человек. После первоочередной проверки их действиям будет дана правовая оценка", - сказано в сообщении.

"После окончания акции [антифашистов] участники шли к фуникулеру, в это время группа неизвестных бросила в них несколько петард",- отметили в пресс-службе.

В первой половине дня в центре Киева прошла акция антифашистов, в которой приняли участие около двух десятков человек. Акция проходит ежегодно и приурочена к годовщине убийства российских журналистки "Новой газеты" Анастасии Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова. По информации украинского издания "Страна", участники акции выступали с лозунгами: "Прочь фашизм! Прочь капитализм", "Права человека - будущее Украины" и т.п. Кроме этого, активисты выступали за борьбу с ультраправыми на Украине.

В ходе мероприятия, несмотря на присутствие полицейских, антифашистов атаковали националисты. Последние также присутствовали на Михайловской площади с флагами "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) и выкрикивали националистические и антироссийские лозунги. В итоге радикалы закидали антифашистов яйцами и петардами.

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