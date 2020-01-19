Генсек ООН призвал к решительным действиям для предотвращения гражданской войны в Ливии

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал международное сообщество действовать решительно, чтобы предотвратить полномасштабную гражданскую войну в Ливии с разрушительными последствиями для всего региона. С таким заявлением он выступил в воскресенье на открытии международной конференции по Ливии в Берлине.

"Мы столкнулись с риском эскалации во всем регионе, - подчеркнул он. - Для Ливии нет военного решения. Сейчас настало время незамедлительных и решительных действий для предотвращения полномасштабной гражданской войны".

"Это может привести к гуманитарному кошмару и поставить страну под угрозу разделения", - предупредил административный глава всемирной организации. Он напомнил, что за время конфликта в районе Триполи погибли и пострадали тысячи человек, более 170 тыс. были вынуждены покинуть свои дома.

Гутерриш призвал положить конец поставкам вооружений в Ливию. "Вопиющие нарушения введенного СБ ООН оружейного эмбарго должны прекратиться", - подчеркнул он.

Генсек также высказался за начало ливийскими сторонами диалога по политическим, экономическим и военным аспектам урегулирования в стране. Гутерриш подчеркнул, что ООН будет поддерживать эти усилия.