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В парламенте Ирана отметили развитие отношений с Россией при Путине

Россия при Владимире Путине стала совсем другой страной, считает советник спикера иранского Меджлиса по международным делам Хосейн Амир Абдоллахиян

ТЕГЕРАН, 19 января. /ТАСС/. Нынешние российские власти создали условия для развития сотрудничества с Ираном. Об этом в воскресенье заявил советник спикера иранского Меджлиса (парламента) по международным делам Хосейн Амир Абдоллахиян.

"Россия при Путине стала совсем другой страной, чем до него, - сказал он. - Россия при [президенте Владимире] Путине для нас - это возможность, отталкиваясь от успешного сотрудничества в Сирии, реализовать потенциал для сотрудничества в других сферах".

Советник спикера Меджлиса отметил, что в 2012-2017 годах "он участвовал в переговорах по сирийской проблеме". "Я убежден, что если мы сможем наладить сотрудничество в других сферах, то взаимодействие с Россией станет прекрасным шансом для работы на благо национальных интересов Ирана".

За последние годы РФ и Иран активизировали сотрудничество по ряду направлений. Так, Москва и Тегеран, наряду с Турцией, являются гарантами астанинского процесса по нормализации ситуации в Сирии. Кроме того, российские власти последовательно поддерживают сохранение иранской ядерной сделки и осуждают односторонний выход из нее США.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичИранСирияРоссия
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