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Акции протеста в Ираке

Два человека убиты в стычках участников протестных акций с полицией в Багдаде

По данным медиков, ранения получили не менее 17 человек

ТАСС, 19 января. Два человека были убиты в результате столкновений участников протестных акций и полицией, которые произошли в воскресенье в столице Ирака. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявления представителей медицинских учреждений Багдада.

По их информации, особенно ожесточенные стычки с утра воскресенья проходили в центральной части города, в кварталах, прилегающих к площади Аль-Киляни. По данным медиков, ранения в ходе столкновений в городе получили не менее 17 человек.

Как сообщает телеканал, силы безопасности неоднократно использовали гранаты со слезоточивым газом, чтобы разгонять толпы собравшихся в центре Багдада манифестантов.

В Ираке с начала октября не стихают протесты против ухудшения условий жизни, высокой безработицы среди молодежи и коррупции, которые практически повсеместно сопровождаются стычками, погромами и насилием.

По данным Центра документации военных преступлений страны, за этот период не менее 700 человек погибли, и свыше 25 тыс. пострадали.

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ИракАкции протеста в Ираке
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