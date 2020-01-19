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Переговоры о перемирии в Ливии

Источник: ЕС призовет СБ ООН активно вводить санкции против поставщиков оружия в Ливию

Дипломатический источник в Брюсселе уточнил, что сокращение количества оружия в регионе должно способствовать военной деэсклации

БРЮССЕЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Евросоюз на конференции по Ливии в Берлине призовет Совет Безопасности ООН активно использовать санкции против любых сторон, которые нарушают эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. Об этом заявил ТАСС в воскресенье дипломатический источник в Брюсселе.

"ЕС выступает за скрупулезное соблюдение эмбарго на поставки оружия в Ливию. На конференции в Берлине ЕС будет выступать за активное применение санкций ООН против любых сторон, нарушающих это эмбарго, - заявил дипломат. - Сокращение количества оружия в регионе должно способствовать военной деэсклации".

Ранее ЕС жестко отреагировал на объявление Турции о направлении в Ливию своих войск для поддержки признанного ООН Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа. В заявлении внешнеполитичесой службы ЕС подчеркивалось, что это решение "лишь усугубит конфронтацию в Ливии". Турция в минувшем году заключила с ПНС соглашение о разграничении морского пространства в Восточном Средиземноморье, опираясь на которое, она намерена заняться добычей углеводородного топлива в спорных водах в этом регионе. Действия Турции оспаривают Кипр и Греция при поддержке Брюсселя.

После свержения и убийства в результате интервенции НАТО в 2011 году Муаммара Каддафи в Ливии началась борьба за власть между различными группировками. В настоящее время в стране параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с Палатой представителей (парламентом) и поддерживаемый Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара.

Теги
БельгияГерманияЛивияПереговоры о перемирии в Ливии
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