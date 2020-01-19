Командование ЛНА: поддерживаемые Турцией формирования открыли огонь на юге Триполи

КАИР, 19 января. /ТАСС/. Поддерживаемые Турцией вооруженные формирования, в том числе из Сирии, открыли огонь на юге Триполи. С таким утверждением выступило в воскресенье главное командование Ливийской национальной армией (ЛНА).

Кроме того, согласно заявлению ЛНА, которое цитирует телеканал Al Hadath, "после утечек с берлинской конференции, где обсуждается вопрос о необходимости вывода подконтрольных Турции ополченцев, началась передислокация их формирований".

ЛНА неоднократно обвиняла Турцию в переброске в Ливию наемников, в том числе из Сирии. Как сообщила 15 января газета The Guardian, сирийская вооруженная оппозиция, поддерживаемая Анкарой, направила около 2 тыс. своих бойцов в Ливию для поддержки Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа, которой противостоит ЛНА.

Международная конференция по Ливии на высшем уровне открылась в воскресенье в германской столице, она проходит в Ведомстве федерального канцлера ФРГ при участии как минимум 10 глав государств и правительств.