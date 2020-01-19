{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Командование ЛНА: поддерживаемые Турцией формирования открыли огонь на юге Триполи

Согласно заявлению, началась передислокация формирований

КАИР, 19 января. /ТАСС/. Поддерживаемые Турцией вооруженные формирования, в том числе из Сирии, открыли огонь на юге Триполи. С таким утверждением выступило в воскресенье главное командование Ливийской национальной армией (ЛНА).

Кроме того, согласно заявлению ЛНА, которое цитирует телеканал Al Hadath, "после утечек с берлинской конференции, где обсуждается вопрос о необходимости вывода подконтрольных Турции ополченцев, началась передислокация их формирований".

ЛНА неоднократно обвиняла Турцию в переброске в Ливию наемников, в том числе из Сирии. Как сообщила 15 января газета The Guardian, сирийская вооруженная оппозиция, поддерживаемая Анкарой, направила около 2 тыс. своих бойцов в Ливию для поддержки Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа, которой противостоит ЛНА.

Международная конференция по Ливии на высшем уровне открылась в воскресенье в германской столице, она проходит в Ведомстве федерального канцлера ФРГ при участии как минимум 10 глав государств и правительств.

Теги
СирияТурцияЛивияСарадж, Фаиз
Реклама на ТАСС
Переговоры о перемирии в Ливии
Источник: ЕС призовет СБ ООН активно вводить санкции против поставщиков оружия в Ливию
Дипломатический источник в Брюсселе уточнил, что сокращение количества оружия в регионе должно способствовать военной деэсклации
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС