Эксперт: арабским странам следует разоблачить в Берлине турецкое вмешательство в Ливии

БЕЙРУТ, 19 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Представители арабских стран, участвующие в открывшейся в Берлине конференции по Ливии, должны использовать эту трибуну для разоблачения вмешательства Турции в ливийский конфликт. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС сирийский аналитик Нидаль Саби, считающийся специалистом по ливийскому досье.

"Путь к миру в Ливии лежит через противодействие планам Анкары, которая хочет привести к власти в этой стране сторонников панисламской организации "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ), - утверждал он. - Президент Турции Тайип Эрдоган не может выступать в роли миротворца, потому что направляет сейчас боевиков из сирийского Идлиба воевать на стороне вооруженных милиций, поддерживающих Правительство национального согласия Фаиза Сараджа".

Как указал эксперт, Турция "открыла восемь лет назад свою границу для проникновения наемников на территорию Сирии и до сих пор поддерживает бандформирования, противостоящие правительственным войскам, что препятствует созданию демилитаризованной зоны в Идлибе". По его словам, в северо-западной провинции Сирии сосредоточены сейчас основные силы террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), и Турция под различными предлогами откладывает процесс их разоружения, что несет угрозу всему региону.

"Анкара стала главной виновницей кровопролитной войны, которая дорого обошлась сирийскому народу, - отметил Саби. - Поэтому представителям арабских стран следует привлечь в Берлине внимание международного сообщества к неблаговидной роли Турции на Ближнем Востоке и в Северной Африке".

Международная конференция по Ливии на высшем уровне открылась в воскресенье в германской столице, она проходит в Ведомстве федерального канцлера ФРГ при участии как минимум 10 глав государств и правительств.

После свержения и убийства в результате интервенции НАТО в 2011 году Муаммара Каддафи в Ливии началась борьба за власть между различными группировками. В настоящее время в стране параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с Палатой представителей (парламентом) и поддерживаемый Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара.