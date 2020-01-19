{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: Индия испытала баллистическую ракету К-4 для подводных лодок

Ракета была запущена из-под воды в Бенгальском заливе

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 января. /ТАСС/. Индия провела в воскресенье успешные испытания баллистической ракеты для подводных лодок К-4. Об этом сообщает информационное агентство ANI со ссылкой на источники в правительстве.

По этой информации, ракета была запущена из-под воды в Бенгальском заливе у побережья штата Андхра-Прадеш. Других подробностей испытаний не сообщается.

K-4 - баллистическая ракета средней дальности, способная нести различные виды боеголовок, в том числе ядерную. Ее разрабатывает индийская Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) для атомных подводных лодок класса "Арихант" (проект индийских атомных стратегических подводных лодок). Максимальная дальность полета ракеты - 3500 км.

Теги
Индия
Реклама на ТАСС
Переговоры о перемирии в Ливии
Источник: участники конференции по Ливии согласовали текст итогового документа
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС