Макрон выступает против отправки протурецких бойцов из Сирии в Ливию

ПАРИЖ, 19 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон выражает обеспокоенность в связи с отправкой в Ливию протурецких вооруженных группировок из Сирии и выступает против этого. Как сообщает Agence France-Presse, об этом французский лидер заявил в воскресенье во время выступления на конференции в Берлине по мирному урегулированию кризиса в Ливии.

"Должен выразить вам свою сильную озабоченность, которую у меня вызывает прибытие бойцов из Сирии и других стран в Триполи, это должно прекратиться", - приводит агентство выдержку из текста речи Макрона на закрытой части конференции.

Главное командование Ливийской национальной армии (ЛНА) неоднократно обвиняло Турцию в переброске в Ливию наемников, в том числе из Сирии. Как сообщила 15 января газета The Guardian, сирийская вооруженная оппозиция, поддерживаемая Анкарой, направила около 2 тыс. своих бойцов в Ливию для поддержки Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа, которой противостоит Ливийская национальная армия Халифы Хафтара.

Международная конференция по Ливии на высшем уровне открылась в воскресенье в германской столице, она проходит в Ведомстве федерального канцлера ФРГ при участии как минимум 10 глав государств и правительств, включая президента России Владимира Путина.

В берлинском саммите помимо российского лидера участвуют генсек ООН Антониу Гутерриш, президенты Турции Тайип Эрдоган и Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, госсекретарь США Майкл Помпео, представители Алжира, Египта, ОАЭ, Китая. В Берлин прибыли также глава Правительства национального согласия Ливии Фаиз Саррадж и командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар. Как ожидается, они не примут участие в основных дискуссиях и будут привлечены к работе встречи в самом конце, если остальные участники согласуют итоговый документ.