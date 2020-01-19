СМИ: состав нового правительства Ливана может быть объявлен в течение 48 часов

БЕЙРУТ, 19 января. /ТАСС/. Президент Ливана Мишель Аун и премьер-министр Хасан Диаб приступили в воскресенье к обсуждению состава нового правительства страны. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, в случае одобрения главой государства кандидатур министров-технократов, процесс формирования кабинета может быть завершен в течение 48 часов.

Состав правительства, которое должно вывести Ливан из острого экономического и финансового кризиса, должен был быть объявлен еще в пятницу. Однако в последний момент христианская партия "Марада" и Ливанская демократическая партия, принадлежащие к лагерю просирийских сил, заявили о своем желании участвовать в его работе и выдвинули кандидатов на министерские посты. Таким образом, состав правительства должен теперь увеличиться с 18 до 20 человек. По информации телеканала, если Аун и Диаб смогут договориться с парламентским большинством об увеличении числа министров и перераспределении портфелей, то в Ливане во вторник появится новый кабинет.

Демонстрации в центре Бейрута

Встреча в президентском дворце Баабда проходит на фоне массовой демонстрации в центре Бейрута в районе Пляс Этуаль, где находится здание парламента. Собравшиеся там активисты протестного движения требуют от Диаба сложить с себя полномочия премьер-министра. "В Ливане должно быть создано переходное правительство из независимых фигур, которое проведет досрочные парламентские выборы", - заявил один из лидеров митингующих по имени Самир аль-Хури. По его словам, Диаб не может возглавлять такой кабинет, поскольку является ставленником правящих политиков.

Президент Ливана поручил 19 декабря прошлого года сформировать новое правительство республики экс-министру образования Хасану Диабу, который сменил ушедшего в отставку 29 октября главу коалиционного кабинета Саад Харири.

В субботу в Бейруте произошли столкновения между полицейскими спецформированиями и демонстрантами, в результате которых пострадали порядка 400 активистов и 147 стражей порядка. По требованию президента Ауна армейские подразделения пришли на помощь полиции и взяли под контроль центральные районы города, чтобы пресечь погромы учреждений, банков и торговых фирм.