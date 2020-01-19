{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: состав нового правительства Ливана может быть объявлен в течение 48 часов

Его должны были объявить еще в пятницу

БЕЙРУТ, 19 января. /ТАСС/. Президент Ливана Мишель Аун и премьер-министр Хасан Диаб приступили в воскресенье к обсуждению состава нового правительства страны. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, в случае одобрения главой государства кандидатур министров-технократов, процесс формирования кабинета может быть завершен в течение 48 часов.

Состав правительства, которое должно вывести Ливан из острого экономического и финансового кризиса, должен был быть объявлен еще в пятницу. Однако в последний момент христианская партия "Марада" и Ливанская демократическая партия, принадлежащие к лагерю просирийских сил, заявили о своем желании участвовать в его работе и выдвинули кандидатов на министерские посты. Таким образом, состав правительства должен теперь увеличиться с 18 до 20 человек. По информации телеканала, если Аун и Диаб смогут договориться с парламентским большинством об увеличении числа министров и перераспределении портфелей, то в Ливане во вторник появится новый кабинет.

Демонстрации в центре Бейрута

Встреча в президентском дворце Баабда проходит на фоне массовой демонстрации в центре Бейрута в районе Пляс Этуаль, где находится здание парламента. Собравшиеся там активисты протестного движения требуют от Диаба сложить с себя полномочия премьер-министра. "В Ливане должно быть создано переходное правительство из независимых фигур, которое проведет досрочные парламентские выборы", - заявил один из лидеров митингующих по имени Самир аль-Хури. По его словам, Диаб не может возглавлять такой кабинет, поскольку является ставленником правящих политиков.

Президент Ливана поручил 19 декабря прошлого года сформировать новое правительство республики экс-министру образования Хасану Диабу, который сменил ушедшего в отставку 29 октября главу коалиционного кабинета Саад Харири.

В субботу в Бейруте произошли столкновения между полицейскими спецформированиями и демонстрантами, в результате которых пострадали порядка 400 активистов и 147 стражей порядка. По требованию президента Ауна армейские подразделения пришли на помощь полиции и взяли под контроль центральные районы города, чтобы пресечь погромы учреждений, банков и торговых фирм.

Теги
Ливан
Реклама на ТАСС
Переговоры о перемирии в Ливии
Источник: участники конференции по Ливии согласовали текст итогового документа
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС