Источник: окончательный текст итогового документа саммита в Берлине по Ливии согласован

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Участники международной конференции по Ливии в Берлине окончательно согласовали текст документа, который, как ожидается, будет принят по итогам встречи. Эту информацию ТАСС подтвердили несколько дипломатических источников.

"Текст согласовали окончательно", - сказал один из собеседников агентства. Согласно последней версии документа, копия которого имеется в распоряжении ТАСС, в нем предлагается разбить процесс урегулирования в Ливии на шесть "корзин": прекращение огня, выполнение оружейного эмбарго, политический процесс, реформа сектора безопасности, экономическая реформа, соблюдение норм гуманитарного права и прав человека.

В проекте заявления всем участникам предлагается отказаться от вмешательства в вооруженный конфликт в стране. Там также содержится призыв к введению Советом Безопасности ООН санкций в отношении тех стран, которые будут нарушать запрет на ввоз оружия в Ливию.

Если заявление будет принято, выполнением содержащихся в нем решений займется специально созданный международный механизм под эгидой ООН.

Международная конференция по Ливии на высшем уровне проходит в воскресенье в германской столице при участии как минимум 10 глав государств и правительств, включая президента России Владимира Путина. Также в берлинском саммите участвуют генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президенты Турции и Франции Тайип Эрдоган и Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, госсекретарь США Майкл Помпео, представители Алжира, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов и Китая. В Берлин прибыли глава Правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар.