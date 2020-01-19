{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Джонсон заявил Путину, что нормализация отношений РФ и Великобритании сейчас невозможна

Британский премьер также сообщил, что изменения в позиции Великобритании по Солсбери не произошло
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон EPA-EFE/ANDY RAIN
Описание
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© EPA-EFE/ANDY RAIN

ЛОНДОН, 19 января. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту РФ Владимиру Путину, что нормализации отношений между странами не будет, пока РФ будет угрожать безопасности Соединенного Королевства и его союзников. Об этом говорится в сообщении канцелярии главы британского правительства, распространенном в воскресенье по итогам встречи на полях конференции по Ливии в Берлине.

"Премьер-министр сказал, что нормализации наших двусторонних отношений не будет, пока Россия не прекратит дестабилизирующую деятельность, которая угрожает Великобритании и нашим союзникам и подрывает безопасность наших граждан и коллективную безопасность", - говорится в сообщении. Россия последовательно отвергала утверждения в дестабилизирующей деятельности.

Джонсон также заявил о неизменности позиции Великобритании по инциденту в Солсбери. 4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок". Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки "Новичка" ни в СССР, ни в России не существовало.

"Он ясно заявил, что позиция Великобритании по Солсбери не изменилась и что это было безответственным случаем использования химического оружия и наглой попыткой убийства невинных людей на территории Великобритании. Он сказал, что подобная атака не должна повториться", - говорится в коммюнике Даунинг-стрит.

Джонсон также сообщил президенту РФ, что "на них обоих лежит ответственность в решении вопросов международной безопасности, включая Ливию, Сирию, Ирак и Иран".

Путин и Джонсон встретились впервые с момента избрания последнего лидером правящей Консервативной партии и премьер-министром Великобритании в июле прошлого года. До этого в конце июня 2019 года российский президент на полях саммита G20 в Осаке провел встречу с Терезой Мэй, которая на тот момент занимала пост главы британского правительства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВеликобританияРоссияДжонсон, Борис
Реклама на ТАСС
Переговоры о перемирии в Ливии
СМИ: Сарадж отказался от каких-либо встреч и совместных переговоров с Хафтаром
Они не принимали участие в основных дискуссиях
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС