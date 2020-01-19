Пограничники не пустили на Украину актеров Колесникова, Удовиченко и Бутина

КИЕВ, 19 января. /ТАСС/. Государственная пограничная служба Украины запретила въезд в страну из-за посещения Крыма российскому актеру Сергею Колесникову, который должен был играть в спектакле в Запорожье. Вместе с ним на Украину не пустили актеров Ларису Удовиченко, Андрея Бутина и их сопровождающего.

"В аэропорту Запорожья пограничный контроль на въезд на Украину не прошла группа актеров из Российской Федерации. Они прибыли рейсом с Варшавы", - сообщила в воскресенье пресс-служба Госпогранслужбы Украины на своем официальном сайте. При этом уточняется, что один из актеров был не пропущен в страну, а также ему был запрещен дальнейший въезд, так как он "незаконно посещал оккупированную его страной территорию Крыма". "Еще трое россиян не смогли объяснить целесообразности и цели своего пребывания на Украине", - отметили пограничники, не назвав фамилии россиян.

В то же время агентство "Укринформ" утверждает, что "отказ на въезд получил актер Сергей Колесников". По данным издания "Украинская правда", вместе с ним не были пропущены "Лариса Удовиченко, Андрей Бутин и лицо, которое их сопровождало", так как они якобы "не смогли объяснить цель своего пребывания". "Марат Башаров, который вместе с другими актерами должен был участвовать в гастролях в Запорожье, Одессе и Киеве, на Украину не прилетел", - утверждает СМИ.

При этом украинское издание "Цензор.Нет" опубликовало копию ответа на запрос со стороны Службы безопасности Украины (СБУ), в котором сказано, что основания для недопуска в страну для всех четверых российских актеров отсутствуют. Документ датирован 12 октября 2019 года. Издание также обнародовало рекомендацию СБУ полиции Запорожской области от 17 января 2020 года, в которой содержится указание об усилении мер безопасности во время театрального представления с участием Башарова, Колесникова и Удовиченко 19 января из-за "негативного общественного резонанса среди активистов национал-патриотических общественных структур Запорожья... ".

В Запорожье 19 января должен был состояться спектакль "Идея фикс" с участием российских артистов. Местные националистические силы готовились блокировать выступление. Этот же спектакль был запланирован к показу 20 января в Харькове, 22 января в Одессе, 23 января в Киеве и 24 января в Николаеве.

Статистика запретов

По данным Госпогранслужбы Украины, на протяжении 2019 года Украина отказала во въезде в страну более 7300 гражданам России, в отношении которых действовал запрет въезда или по причине посещения ими Крыма или неподконтрольных территорий Донбасса способом, который Киев считает незаконным.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80 процентов имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7 и 95,6 процента, соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием.

Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.