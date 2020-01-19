{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пограничники не пустили на Украину актеров Колесникова, Удовиченко и Бутина

Артисты якобы не смогли объяснить цели своего пребывания на Украине

КИЕВ, 19 января. /ТАСС/. Государственная пограничная служба Украины запретила въезд в страну из-за посещения Крыма российскому актеру Сергею Колесникову, который должен был играть в спектакле в Запорожье. Вместе с ним на Украину не пустили актеров Ларису Удовиченко, Андрея Бутина и их сопровождающего.

"В аэропорту Запорожья пограничный контроль на въезд на Украину не прошла группа актеров из Российской Федерации. Они прибыли рейсом с Варшавы", - сообщила в воскресенье пресс-служба Госпогранслужбы Украины на своем официальном сайте. При этом уточняется, что один из актеров был не пропущен в страну, а также ему был запрещен дальнейший въезд, так как он "незаконно посещал оккупированную его страной территорию Крыма". "Еще трое россиян не смогли объяснить целесообразности и цели своего пребывания на Украине", - отметили пограничники, не назвав фамилии россиян.

В то же время агентство "Укринформ" утверждает, что "отказ на въезд получил актер Сергей Колесников". По данным издания "Украинская правда", вместе с ним не были пропущены "Лариса Удовиченко, Андрей Бутин и лицо, которое их сопровождало", так как они якобы "не смогли объяснить цель своего пребывания". "Марат Башаров, который вместе с другими актерами должен был участвовать в гастролях в Запорожье, Одессе и Киеве, на Украину не прилетел", - утверждает СМИ.

При этом украинское издание "Цензор.Нет" опубликовало копию ответа на запрос со стороны Службы безопасности Украины (СБУ), в котором сказано, что основания для недопуска в страну для всех четверых российских актеров отсутствуют. Документ датирован 12 октября 2019 года. Издание также обнародовало рекомендацию СБУ полиции Запорожской области от 17 января 2020 года, в которой содержится указание об усилении мер безопасности во время театрального представления с участием Башарова, Колесникова и Удовиченко 19 января из-за "негативного общественного резонанса среди активистов национал-патриотических общественных структур Запорожья... ".

В Запорожье 19 января должен был состояться спектакль "Идея фикс" с участием российских артистов. Местные националистические силы готовились блокировать выступление. Этот же спектакль был запланирован к показу 20 января в Харькове, 22 января в Одессе, 23 января в Киеве и 24 января в Николаеве.

Статистика запретов

По данным Госпогранслужбы Украины, на протяжении 2019 года Украина отказала во въезде в страну более 7300 гражданам России, в отношении которых действовал запрет въезда или по причине посещения ими Крыма или неподконтрольных территорий Донбасса способом, который Киев считает незаконным.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80 процентов имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7 и 95,6 процента, соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием.

Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

Теги
УкраинаРоссияКрым
Реклама на ТАСС
Переговоры о перемирии в Ливии
СМИ: Сарадж отказался от каких-либо встреч и совместных переговоров с Хафтаром
Они не принимали участие в основных дискуссиях
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС