Полиция применила водяные пушки для разгона демонстрантов в центре Бейрута

БЕЙРУТ, 19 января. /ТАСС/. Полицейские формирования по борьбе с беспорядками применили в воскресенье водяные пушки против активистов протестного движения в центре Бейрута. Как сообщил журналистам представитель МВД Ливана, полицейские воздержались от использования гранат со слезоточивым газом для разгона демонстрантов, которые пытались пробиться через полицейские кордоны к парламентскому дворцу на площади Пляс Этуаль.

Ранее лидеры протестующих заявили, что хотят захватить здание парламента и потребовать проведения досрочных выборов. Уличные активисты, отступившие сейчас к площади Пляс де Мартир, прекратили забрасывать стражей порядка камнями и бутылками. Колонны демонстрантов, которые остаются в центре города, и ряды полицейских сил разделяет уличное пространство примерно в 200 метров.

Новая волна уличных беспорядков в Бейруте началась 14 января после того, как лидеры протестующих объявили о переходе к кампании гражданского неповиновения с целью усилить давление на правящие круги.

18 января в столице произошли столкновения между полицейскими спецформированиями и демонстрантами, в результате которых пострадали порядка 400 активистов и 147 стражей порядка. По требованию президента Мишеля Ауна армейские подразделения пришли на помощь полиции и взяли под контроль центральные районы города, чтобы пресечь погромы учреждений, банков и торговых фирм.

МВД республики призвало в воскресенье демонстрантов сохранять мирный характер протестных акций и воздерживаться от проявлений насилия.