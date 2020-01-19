Фон дер Ляйен обсудила с Путиным в Берлине Украину и соглашения по газу

БРЮССЕЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен обсудила с президентом РФ Владимиром Путиным на полях международной конференции по Ливии в Берлине Украину и трехсторонние соглашения по транзиту газа. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении ЕК.

"Председатель [ЕК] фон дер Ляйен провела на полях берлинской конференции встречу с президентом России Владимиром Путиным. Они, в частности, обсудили ситуацию на Украине и трехсторонние договоренности [между Москвой, Брюсселем и Киевом] о транзите газа через Украину", - указывается в тексте.

Международная конференция по Ливии на высшем уровне проходит в воскресенье в германской столице при участии как минимум 10 глав государств и правительств, включая президента РФ. Также в берлинском саммите участвуют генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президенты Турции и Франции Тайип Эрдоган и Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, госсекретарь США Майкл Помпео, представители Алжира, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов и Китая. В Берлин прибыли глава Правительства национального согласия Ливии Фаиз Саррадж и командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар.