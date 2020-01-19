Генсек ЛАГ: ливийские стороны несут большую часть ответственности за решение кризиса

КАИР, 19 января. /ТАСС/. Ливийские стороны несут наибольшую долю ответственности за достижение общенационального урегулирования в стране. Об этом заявил в воскресенье генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт на международной конференции по Ливии в Берлине.

"Никто не может призывать к всеобъемлющему и общенациональному политическому урегулированию в то время, когда продолжается неприкрытое военное вмешательство извне, что превратило Ливию в еще одну арену для внешнего соперничества и борьбы, - приводит его слова новостной портал Al Shorouq. - Прекращение подобной практики и незаконных действий является необходимым условием для того, чтобы у ливийских сторон появилась возможность снизить эскалацию на местах и придерживаться объявленного 12 января режима прекращения огня".

"Никакое перемирие не может быть успешным и оставаться в силе, независимо от механизмов его реализации и мониторинга, без достижения скорейшего, параллельного и радикального решения проблемы вооруженных милиций и экстремистских группировок, которые все еще действуют вне власти государства. Их существование будет оставаться угрозой для продолжения прекращения огня, а также политического процесса, который должен дополнять и стимулировать его, - уверен генсек. - Мы также вновь отвергаем все попытки привлечения террористов из-за рубежа и использования иностранных наемников, которые только разжигают конфликт и усложняют военную обстановку и ситуацию в сфере безопасности".

"Я обращаюсь к ливийским лидерам, присутствующим здесь, в Берлине, с искренним призывом избегать кровопролития и избавить страну от хаоса и раздробления, - подчеркнул Абу аль-Гейт. - Никакие личные интересы не могут стоять превыше интересов страны, утрата которой не компенсируется какой-либо политической или экономической выгодой <...>. Я уверен, что [глава Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз] Саррадж и [командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа] Хафтар осознают всю серьезность исторического момента, с которым они сталкиваются, а также всю полноту своей ответственности за возвращение Ливии на путь, о котором мечтает ее народ".

Международная конференция по Ливии на высшем уровне открылась в воскресенье в германской столице, она проходит в Ведомстве федерального канцлера ФРГ при участии как минимум 10 глав государств и правительств, включая президента России Владимира Путина.