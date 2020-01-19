CNN: представитель Госдепа ожидает "умеренных результатов" от конференции по Ливии

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Госдепартамент ожидает "умеренных" результатов от проходящей в Берлине международной конференции по Ливии. Об этом сообщила в воскресенье телекомпания CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепартамента.

"Это - региональный конфликт, который расширяется и все больше напоминает конфликт в Сирии, и именно поэтому международное сообщество проводит встречу в Германии, - отметил он. - Как представляется, ситуация очень сложная и стороны не склонны к компромиссу, поэтому я бы ожидал умеренных результатов".

Международная конференция по Ливии на высшем уровне проходит в воскресенье в германской столице при участии как минимум 10 глав государств и правительств, включая президента РФ. Также в берлинском саммите участвуют генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президенты Турции и Франции Тайип Эрдоган и Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, госсекретарь США Майкл Помпео, представители Алжира, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов и Китая. В Берлин прибыли глава Правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар.