Канцелярия Эрдогана прокомментировала сообщения о том, что он покинул конференцию по Ливии

АНКАРА, 19 января. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Администрация президента Турции прокомментировала информацию немецкого агентства DPA о том, что турецкий лидер Тайип Эрдоган покинул международную конференцию по Ливии, которая проходит в воскресенье в Берлине.

"Речи о том, что [президент Эрдоган] преждевременно покинул конференцию, не идет. Он просто не стал оставаться на ужин [участников конференции]", - сообщил корреспонденту ТАСС источник в канцелярии Эрдогана.

Международная конференция по Ливии на высшем уровне открылась в воскресенье в германской столице, она проходит в Ведомстве федерального канцлера ФРГ при участии как минимум 10 глав государств и правительств, включая президента России Владимира Путина.