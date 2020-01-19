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Переговоры о перемирии в Ливии

Канцелярия Эрдогана прокомментировала сообщения о том, что он покинул конференцию по Ливии

Источник в канцелярии сообщил, что турецкий лидер "просто не стал оставаться на ужин"

АНКАРА, 19 января. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Администрация президента Турции прокомментировала информацию немецкого агентства DPA о том, что турецкий лидер Тайип Эрдоган покинул международную конференцию по Ливии, которая проходит в воскресенье в Берлине.

"Речи о том, что [президент Эрдоган] преждевременно покинул конференцию, не идет. Он просто не стал оставаться на ужин [участников конференции]", - сообщил корреспонденту ТАСС источник в канцелярии Эрдогана.

Международная конференция по Ливии на высшем уровне открылась в воскресенье в германской столице, она проходит в Ведомстве федерального канцлера ФРГ при участии как минимум 10 глав государств и правительств, включая президента России Владимира Путина.

Теги
ТурцияГерманияЛивияЭрдоган, Реджеп ТайипПереговоры о перемирии в Ливии
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