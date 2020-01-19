Участники конференции по Ливии в Берлине приняли совместное заявление

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Участники международной конференции по Ливии призвали к прекращению всех военных передвижений на территории страны, в том числе в рамках оказания сторонам конфликта непосредственной помощи. Об этом говорится в принятом в воскресенье итоговом документе международной конференции по Ливии в Берлине.

"Мы призываем к прекращению всех военных передвижений сторонами конфликта или в рамках оказания сторонам конфликта непосредственной помощи на всей территории Ливии с самого начала процесса прекращения огня", - отмечается в документе.

Участники конференции также призвали осуществить "способствующие укреплению доверия меры, такие как обмен пленными".

Санкции в отношении нарушителей режима прекращения огня

Участники международной конференции по Ливии в Берлине призвали Совет Безопасности ООН ввести санкции в отношении нарушителей режима прекращения огня в стране.

"Мы призываем СБ ООН ввести соответствующие санкции в отношении нарушителей соглашений о прекращении огня, а государства-члены - обеспечить их выполнение", - отмечается в документе.

Разоружение военизированных групп

Участники международной конференции по Ливии в Берлине призвали к разоружению военизированных групп или их включению в государственные структуры безопасности, что должно решаться на индивидуальной основе.

"Мы призываем к всеобъемлющему процессу демобилизации и разоружения вооруженных групп и формирований в Ливии и последующей интеграции соответствующего личного состава в гражданские, военные учреждения и органы безопасности в индивидуальном порядке - на основе учета численности личного состава вооруженных групп и проверки", - отмечается в документе.

"Мы призываем ООН поддержать этот процесс", - говорится в нем.

Снижение насилия

Участники конференции по Ливии приветствовали снижение насилия после инициативы о перемирии от 12 января.

Эмбарго на поставки оружия

Участники прошедшей в воскресенье в Берлине конференции по Ливии договорились соблюдать эмбарго на поставки оружия в страну.

"Мы обязуемся безоговорочно и в полной мере уважать и выполнять эмбарго на поставки оружия, установленное в соответствии с резолюцией 1970 (2011) СБ ООН и последующими резолюциями совета, в том числе по нераспространению оружия из Ливии, и призываем все международные субъекты делать то же самое", - говорится в тексте.

Также участники встречи обязались "прилагать усилия по укреплению существующего механизма контроля со стороны ООН". Кроме того, они "призвали воздержаться от любых действий, которые усугубляют конфликт".

Меры по прекращению огня

Участники берлинской конференции призвали усилить меры по прекращению огня в Ливии

Монополию государства на законное применение силы

Участники конференции по Ливии в Берлине призвали "восстановить монополию государства на законное применение силы", создав "единые ливийские национальные силы безопасности, полицию и вооруженные силы под центральным гражданским руководством".

Безопасность нефтяных объектов

Участники конференции по Ливии в Берлине призвали все стороны "гарантировать безопасность [нефтяных] объектов и воздержаться от любых враждебных действий против нефтяной инфраструктуры".

В нем также подчеркивается, что только "Национальная нефтяная корпорация (ННК) является единственной независимой и законной нефтяной компанией Ливии" в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, принятыми в 2015 и 2018 годах.

Невмешательство в вооруженный конфликт

Участники международной конференции в Берлине обязались воздерживаться от вмешательства в вооруженный конфликт в Ливии.

"Мы обязуемся воздерживаться от вмешательства в вооруженный конфликт или во внутренние дела Ливии и призываем все международные субъекты последовать нашему примеру", - говорится в заявлении.

Механизм экономического восстановления

Участники конференции по ливийскому урегулированию предложили создать "механизм экономического восстановления для Ливии" под контролем будущего единого правительства для приоритетной реконструкции городов Бенгази, Дерна, Мурзук, Себха, Сирт и Триполи. Об этом говорится в принятом в воскресенье итоговом документе международной встречи в Берлине.

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