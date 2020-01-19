Меркель: на конференции по Ливии согласованы оружейное эмбарго и усиленный мониторинг

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Участники конференции по Ливии, которая проходила в воскресенье в Берлине, согласовали эмбарго на поставки оружия сторонам конфликта, а также усиленный мониторинг выполнения такого решения. Об этом заявила в воскресенье канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Мы согласны с тем, что мы уважаем эмбарго и что его надо контролировать сильнее, чем раньше", - сказала она. По словам Меркель, у этого конфликта "может быть только политическое решение". Она отметила, что переговоры были "серьезные и интенсивные".

Участники конференции не обсуждали тему введения санкций за нарушение оружейного эмбарго. "О санкциях как таковых мы не говорили", - сказала Меркель.

Участие Хафтара и Сараджа

Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар не участвовали в конференции в Берлине, поскольку разногласия между ними пока велики.

"Разногласия между ними настолько велики, что они сейчас не разговаривают друг с другом. Они не были частью конференции, но они присутствовали в Берлине, хотя находились в разных помещениях", - сказала Меркель.

Одобрение ООН

Документ, который согласовали участники конференции по Ливии в Берлине, должен получить международную поддержку после согласования в Совбезе ООН. "Все были едины во мнении, что документы, которые мы приняли, должны быть подтверждены в [Совбезе] ООН", - сказала канцлер.

Участники комиссии

Стороны конфликта в Ливии назвали участников для военной мониторинговой комиссии "пять плюс пять". "Было важно, что присутствовавшие представители Ливии, а именно премьер-министр [Фаиз] Сарадж и генерал [Халифа] Хафтар, сегодня назвали нам имена участников для встречи военной комиссии "пять плюс пять", как это было согласовано", - сказала Меркель. "Это означает, что теперь можно приглашать на эту встречу", - добавила канцлер. "Она должна затем стать основой для того, чтобы это перемирие оказалось действительно устойчивым режимом прекращения огня", - подчеркнула Меркель.

Канцлер отметила, что встреча по вопросам укрепления перемирия в Ливии состоится "в скором времени". По ее словам, "участники сегодняшней конференции сказали, что не будут оказывать поддержку противоборствующим сторонам и прекратят операции, если будет соблюдаться перемирие".