{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Переговоры о перемирии в Ливии
Обновлено 

Меркель: на конференции по Ливии согласованы оружейное эмбарго и усиленный мониторинг

Согласованный в Берлине документ по Ливии должны одобрить в ООН, подчеркнула канцлер Германии
Канцлер Германии Ангела Меркель AP Photo/Markus Schreiber
Описание
Канцлер Германии Ангела Меркель
© AP Photo/Markus Schreiber

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Участники конференции по Ливии, которая проходила в воскресенье в Берлине, согласовали эмбарго на поставки оружия сторонам конфликта, а также усиленный мониторинг выполнения такого решения. Об этом заявила в воскресенье канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Мы согласны с тем, что мы уважаем эмбарго и что его надо контролировать сильнее, чем раньше", - сказала она. По словам Меркель, у этого конфликта "может быть только политическое решение". Она отметила, что переговоры были "серьезные и интенсивные".

Участники конференции не обсуждали тему введения санкций за нарушение оружейного эмбарго. "О санкциях как таковых мы не говорили", - сказала Меркель.

Участие Хафтара и Сараджа

Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар не участвовали в конференции в Берлине, поскольку разногласия между ними пока велики. 
"Разногласия между ними настолько велики, что они сейчас не разговаривают друг с другом. Они не были частью конференции, но они присутствовали в Берлине, хотя находились в разных помещениях", - сказала Меркель.

Одобрение ООН

Документ, который согласовали участники конференции по Ливии в Берлине, должен получить международную поддержку после согласования в Совбезе ООН. "Все были едины во мнении, что документы, которые мы приняли, должны быть подтверждены в [Совбезе] ООН", - сказала канцлер.

Участники комиссии

Стороны конфликта в Ливии назвали участников для военной мониторинговой комиссии "пять плюс пять". "Было важно, что присутствовавшие представители Ливии, а именно премьер-министр [Фаиз] Сарадж и генерал [Халифа] Хафтар, сегодня назвали нам имена участников для встречи военной комиссии "пять плюс пять", как это было согласовано", - сказала Меркель. "Это означает, что теперь можно приглашать на эту встречу", - добавила канцлер. "Она должна затем стать основой для того, чтобы это перемирие оказалось действительно устойчивым режимом прекращения огня", - подчеркнула Меркель.

Канцлер отметила, что встреча по вопросам укрепления перемирия в Ливии состоится "в скором времени". По ее словам, "участники сегодняшней конференции сказали, что не будут оказывать поддержку противоборствующим сторонам и прекратят операции, если будет соблюдаться перемирие".

Теги
Меркель, АнгелаГерманияЛивияПереговоры о перемирии в Ливии
Реклама на ТАСС
Переговоры о перемирии в Ливии
Участники конференции по Ливии в Берлине приняли совместное заявление
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС