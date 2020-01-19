Маас объявил о создании комитета по реализации решений берлинской встречи по Ливии

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Участники конференции по Ливии приняли решение о создании в ближайшие недели комитета по реализации решений, которые были достигнуты на встрече. Об этом заявил в воскресенье в Берлине глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Мы создадим комитет, который обеспечит реализацию сегодняшних решений", - сказал он. Маас добавил, что комитет начнет работу, предварительно, в начале февраля.

"У нас есть ключ для урегулирования конфликта. Теперь его нужно вставить в замок и повернуть", - добавил Маас.

По его словам, главы МИД стран ЕС встретятся в понедельник для обсуждения сегодняшних решений берлинской встречи. "Работа только начинается. Впереди тяжелый путь", - констатировал германский министр.

В конференции по Ливии приняли участие примерно 10 глав государств и правительств, включая президентов России, Турции, Франции и премьер-министра Великобритании. Также в берлинском саммите участвовали генеральный секретарь ООН, госсекретарь США, представители Алжира, Египта, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов. В Берлине находятся глава Правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар.