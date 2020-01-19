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Политический кризис в Венесуэле

Оппозиция Венесуэлы намерена предоставить доказательства связи Мадуро с "Хезболлах"

Депутат Карлос Папарони отметил, что оппозиция разрабатывает "стратегии и механизмы сотрудничества, чтобы продолжать принимать меры в борьбе с терроризмом"

БОГОТА, 19 января. /ТАСС/. Делегация венесуэльской оппозиции, которая прибыла в столицу Колумбии для участия в саммите по борьбе с терроризмом, намерена предоставить всему миру доказательства связи администрации президента Венесуэлы Николаса Мадуро с ливанской шиитской партией "Хезболлах". Об этом сообщил депутат Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Боливарианской Республики Карлос Папарони.

"Мы предоставим миру доказательства связи международного терроризма, в частности "Хезболлах", с режимом [президента Николаса] Мадуро", - написал политик в своем Twitter.

Депутат отметил, что венесуэльская оппозиция разрабатывает "стратегии и механизмы сотрудничества, чтобы продолжать принимать меры в борьбе с терроризмом и теми, кто его финансирует".

Госсекретарь США Майкл Помпео в прошлом году обвинил иранские власти в оказании влияния на жителей Венесуэлы и других стран Южной Америки. Глава американской дипломатии тогда заявил об активности ливанского движения "Хезболлах" в том числе в этом регионе. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ответ заявил, что страна не поддерживает никаких отношений с шиитским движением.

Отряды "Хезболлах" с 2012 года сражаются в Сирии на стороне правительственных войск. Партия, которая представлена в парламенте Ливана 12 депутатами, признана террористической организацией в США, Израиле и странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Вашингтон, Тель-Авив и арабские нефтедобывающие монархии считают "Хезболлах" орудием иранского вмешательства на Ближнем Востоке. В странах Евросоюза террористическим признается военизированное крыло шиитской партии, а с ее политическими структурами разрешается вступать в контакты.

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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