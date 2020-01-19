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Переговоры о перемирии в Ливии

ЕС: ключом к стабилизации в Ливии станут оружейное эмбарго и мониторинг перемирия

Председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал обнадеживающими результаты берлинской конференции

БРЮССЕЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Соблюдение оружейного эмбарго ООН и мониторинг перемирия станут ключевыми элементами стабилизации ситуации в Ливии. Соответствующее сообщение разместил в воскресенье на своей странице в Twitter председатель Европейского совета Шарль Мишель по итогам международной конференции по Ливии в Берлине.

"Обнадеживающие результаты берлинской конференции, которая собрала вместе всех региональных и международных игроков. Евросоюз готов сыграть важную роль в их реализации. Ключевыми вопросами для стабилизации станут мониторинг перемирия и соблюдение эмбарго на поставки оружия", - написал он.

Теги
ГерманияЛивияПереговоры о перемирии в Ливии
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