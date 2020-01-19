Главы МИД ЕС рассмотрят 20 января выполнение мер по Ливии, принятых в Берлине

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Главы МИД стран - членов Евросоюза рассмотрят в понедельник в Брюсселе на плановом заседании Совета ЕС по иностранным делам выполнение договоренностей по Ливии, принятых на конференции в Берлине, включая контроль за соблюдением оружейного эмбарго и мониторинг перемирия. Об этом заявил в воскресенье верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам берлинской встречи.

"Главы МИД [государств] ЕС обсудят завтра вклад Евросоюза в выполнение сегодняшних договоренностей. Мы рассмотрим, как наилучшим образом способствовать мониторингу соблюдения перемирия и эмбарго на поставки оружия. ЕС намерен играть важную роль в процессе реализации результатов конференции", - сказал он.

В числе главных результатов конференции Боррель назвал тот факт, что "все игроки объявили о готовности воздерживаться от любой военной помощи сторонам конфликта в Ливии, которые поставят под угрозу соблюдение соглашения о прекращении огня". По его словам, позиция ЕС заключается в том, что единственным решением ливийского кризиса, ведущим к длительному миру, может стать "политический процесс, который будут вести и реализовывать сами ливийцы при посреднических усилиях ООН". Боррель также подчеркнул полную поддержку Евросоюзом суверенитета и сохранения территориальной целостности Ливии.

После свержения и убийства в результате интервенции НАТО в 2011 году Муаммара Каддафи в Ливии началась борьба за власть между различными группировками. В настоящее время в стране параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с Палатой представителей (парламентом) и поддерживаемый Ливийской национальной армией.