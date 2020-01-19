Греческие ультраправые избили германского журналиста на митинге в Афинах

АФИНЫ, 19 января. /ТАСС/. Греческие ультраправые напали в воскресенье на своем митинге в Афинах против мигрантов и беженцев на журналиста Томаса Якоби, работающего для германской телерадиокомпании Deutsche Welle и французских СМИ.

Как сообщил телеканал Skai, группа ультраправых подошла к журналисту, снимавшему митинг, и потребовала у него удостоверение. Когда тот отказался его предоставить, у него отобрали камеру и начали его избивать, в том числе и ногами. Якоби разбили лицо. Журналиста отстояли другие репортеры, в то время как полицейские, которым ультраправые угрожали, не вмешивались.

Сам Якоби рассказал, что это уже второе нападение ультраправых на него. "В прошлом году было то же самое на митинге по македонской проблеме, - сказал журналист. - Меня узнали, потому что мы снимали документальный фильм [об ультраправой партии] "Хриси авги" ("Золотая заря"). Меня били пять минут, пока не появился спецназ, и они убежали. Больше всего шокирует, что, когда на меня напали, никто им не мешал. Мне второй раз повезло, что ультраправые не достали нож, кастет или железный прут".

Якоби сказал, что не испугался и продолжит свою деятельность. "Я думал, что с таким количеством полиции я могу делать мою работу, но я ошибся. Тем не менее, я не буду скрываться, меня не запугать. Нападение будет показано во втором моем фильме, которые мы готовим о "Хриси авги"", - подчеркнул репортер.

В митинге принимали участие несколько сотен ультраправых, которые несли транспаранты с лозунгами против "нелегальных иммигрантов", "колонизации" и "вторжения" со стороны беженцев.

Осуждение со стороны Ассоциации иностранной прессы

Нападение осудили Ассоциация корреспондентов иностранной прессы и правительство Греции. "Ассоциация безоговорочно осуждает нападение, которому подвергся сегодня наш коллега и член нашего союза Томас Якоби во время митинга против иммиграции на площади Синтагма", - говорится в заявлении. Ассоциация отмечает, что это второе подобное нападение на Якоби, совершенное "представителями тех же кругов, снова с нанесением побоев и кражей его журналистских материалов". "Мы возлагаем на власти ответственность и настоятельно призываем их принять незамедлительные меры для установления личности преступников", - заявила ассоциация. Журналистская организация намерена встретиться с представителями властей, чтобы принять меры для обеспечения безопасности журналистов, корреспондентов и других лиц при выполнении их работы без каких-либо ограничений. "Нельзя допускать существование организованных штурмовых групп на подобных митингах, которые ставят целью запугивание журналистов, которые им не нравятся", - говорится в заявлении.

Реакция правительства на экстремистскую выходку

В свою очередь официальный представитель кабинета министров Стелиос Пецас заявил, что "правительство самым категорическим образом осуждает фашистское нападение на журналиста Томаса Якоби на центральной площади Синтагма". "Свобода прессы и защита ее сотрудников являются обязанностью каждого демократического государства. Позиция правительства против сил насилия и экстремистов, выступающих против свободы выражения мнений, плюрализма и демократии, остается неизменной", - говорится в распространенном заявлении. По словам Пецаса, компетентные органы уже проводят расследование инцидента с целью найти виновных и привлечь их к ответственности.