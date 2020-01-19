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Ситуация вокруг закона о вероисповедании в Черногории

В Сербии назвали юридически ничтожными претензии президента Черногории на имущество СПЦ

Ранее президент Черногории исключил возможность отмены спорного закона о свободе вероисповедания, ущемляющего интересы Сербской православной церкви

БЕЛГРАД, 20 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь кабинета президента Сербии (глава администрации) Никола Селакович назвал юридически необоснованными претензии президента Черногории Мило Джукановича на имущество Сербской православной церкви (СПЦ). Об этом он заявил в воскресенье агентству Tanjug.

"Рассматривать все в узких временных рамках, как это делает Джуканович, а не обращать внимания на то, что было действующими правовыми нормами во времена, когда определенное имущество стало церковным, не является чем-то, что можно считать подлинным, подлинной правовой аргументацией", - заявил Селакович. Он также напомнил, что свое имущество церковь получала веками путем пожертвований, дарственных от властителей страны и подарков в соответствии с существующими на тот момент законами.

Ранее президент Черногории исключил возможность отмены спорного закона о свободе вероисповедания, ущемляющего интересы Сербской православной церкви. Он выступил с утверждением, что принятый закон не угрожает свободе вероисповедания сербского народа в Черногории и назвал массовые народные протесты, неделями собирающие десятки тысяч протестующих по всей стране, "политическими манипуляциями лидеров просербских партий".

Массовые акции протеста прихожан Сербской православной церкви проходят в Черногории, Сербии и Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) в знак протеста против притеснения СПЦ в Черногории, где в ночь на 27 декабря 2019 года парламент страны принял закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". В поддержку закона проголосовали 45 депутатов из 45 присутствующих, документ рассматривался после задержания полицией всех депутатов от оппозиции. 28 декабря закон подписал президент Джуканович.

Президент Черногории обвиняет Сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране. Он заявил, что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины. В рамках создания новой церкви кабинет министров Черногории провел через парламент закон о свободе вероисповедания и статусе религиозных общин, предусматривающий изъятие церковной собственности у СПЦ.

Речь идет более чем о 650 святынях, включая известный в православном мире монастырь Острог.

Теги
УкраинаЧерногорияСербияДжуканович, МилоСитуация вокруг закона о вероисповедании в Черногории
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