Совет ЕС обсудит итоги берлинской конференции по Ливии, ситуацию вокруг Ирана и в Сахеле

БРЮССЕЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Министры иностранных дел 28 государств - членов Евросоюза на плановом заседании в понедельник обсудят итоги международной конференции по Ливии, которая прошла в воскресенье в Берлине, а также возможные меры по содействию урегулированию конфликта в этой стране. Кроме того, как сообщил журналистам представитель Совета ЕС, в повестку дня встречи глав МИД входит обстановка на Ближнем Востоке, в частности рассмотрение дипломатических действий с целью снижения напряженности в регионе.

Министры обсудят также ситуацию в африканском Сахеле и проблему климатических изменений.

Итоги берлинской конференции

"Будет логично, что Совет [министров иностранных дел] в понедельник подведет итоги берлинской конференции и рассмотрит возможные меры поддержки Евросоюзом урегулирования в рамках ООН", - сказал представитель Совета ЕС.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, который председательствует на заседаниях Совета ЕС, также принимал участие в берлинской конференции. Кроме него, ЕС там представляли председатели Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель.

Как заявил в воскресенье по итогам встречи в столице ФРГ Боррель, главы МИД обсудят вклад Евросоюза в выполнение берлинских договоренностей. "Мы рассмотрим, как наилучшим образом способствовать мониторингу соблюдения перемирия и эмбарго на поставки оружия. ЕС намерен играть важную роль в процессе реализации результатов конференции", - сказал он.

В числе главных результатов Боррель назвал тот факт, что "все игроки объявили о готовности воздерживаться от любой военной помощи сторонам конфликта в Ливии, которая поставит под угрозу соблюдение соглашения о прекращении огня". По его словам, позиция ЕС заключается в том, что единственным решением ливийского кризиса, ведущим к длительному миру, может стать "политический процесс, который будут вести и реализовывать сами ливийцы при посреднических усилиях ООН". Боррель также подчеркнул полную поддержку Евросоюзом суверенитета и сохранения территориальной целостности Ливии.

Для Евросоюза стабилизация ситуации в этой стране важна не только с точки зрения блокирования коридора для трафика мигрантов в Европу. В такой коридор превратилась вся ливийская территория после утраты над ней какого бы то ни было государственного контроля в результате восстания в Бенгази и интервенции НАТО в 2011 году. Еще одной проблемой для Брюсселя являются попытки Турции использовать кризис в Ливии для легализации разработок углеводородов в спорных водах Восточного Средиземноморья.

Прямо перед берлинской конференцией пресс-секретарь Борреля предупредил Анкару, что ее геологоразведочная деятельность подрывает стабильность в регионе. "Все члены международного сообщества должны воздерживаться от любых действий, которые могут подорвать региональную стабильность и безопасность, - отметил он. - Намерение Турции вновь начать разработку углеводородных месторождений в данном регионе идет именно в этом направлении".

Ранее ЕС уже ввел против Турции санкции за ведение разведочных работ в спорных водах близ побережья Кипра, который является членом сообщества. Анкара в прошлом году заключила соглашение о разделе морского пространства в Восточном Средиземноморье с ливийским Правительством национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сарраджем. Затем Анкара активизировала помощь поддерживающим его силам, объявив о переброске своих военных в Ливию.

На разработку месторождений углеводородов в Восточном Средиземноморье претендует целый ряд государств, включая Турцию, Кипр, Грецию и Египет, что, в частности, подрывает попытки достижения соглашения о политическом урегулировании в Ливии. Так, Афины, отвечая на попытки Анкары договориться о разделе морского пространства с ПНС, сблизились с главным противником Сарраджа - командующим Ливийской национальной армией фельдмаршалом Халифой Хафтаром.

Эту проблему ранее прокомментировал ТАСС постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов, который длительное время работал в Греции и на Кипре, а в 1997-2000 годах занимал должность спецпредставителя РФ по вопросу кипрского урегулирования. По его словам, проблема разработок месторождений в регионе обостряется не только оккупацией Турцией Северного Кипра, но и отсутствием четкого понимания в международном морском праве вопроса о наличии континентального шельфа у островов. Это создает правовой вакуум, в котором каждая сторона выбирает удобные ей трактовки, отметил российский дипломат.

Деэскалация на Ближнем Востоке

По словам представителя Совета ЕС, главы МИД обсудят возможные действия с целью снижения напряженности на Ближнем Востоке. "Министры рассмотрят, какие дипломатические действия могут быть предприняты для деэскалации между сторонами в регионе", - сказал он.

Европейский дипломат подчеркнул, что руководители внешнеполитических ведомств намерены обсудить ситуацию на Ближнем Востоке за неформальным ланчем в рамках встречи. Это означает, что итогового документа, равно как и юридически обязывающих решений по данному вопросу, не будет.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась в ночь на 3 января после ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля.

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон немедленно ужесточит экономические санкции в отношении Тегерана. Одновременно он отметил, что Соединенные Штаты готовы к миру с Ираном. Постпред исламской республики при ООН Маджид Тахт-Раванчи в свою очередь сообщил ТАСС, что в Тегеране считают свой ответ достаточным и предпринимать новые военные действия не намереваются.

Ситуация в Сахеле

"Министры обменяются мнениями по Сахелю в свете ухудшения ситуации с безопасностью и гуманитарного положения. Они также обсудят активизацию действий ЕС с целью оказания содействия безопасности, стабильности и развитию в регионе", - рассказал журналистам представитель Евросоюза.

По его словам, министры также затронут итоги встречи с участием президента Франции и глав государств Группы пяти зоны Сахеля (Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад), которая состоялась 13 января во французском городе По. Тогда Париж и страны Сахеля объявили, что намерены усилить военное сотрудничество для борьбы с группировками исламистов. Как указывалось в коммюнике по итогам встречи, стороны "выразили желание, чтобы Франция продолжала [выполнять] взятые в Сахеле военные обязательства", а также условились координировать свои действия в "новых политических, стратегических и оперативных рамках".

Лидеры Франции и пяти африканских государств сообщили о решении созвать следующий саммит по вопросам безопасности в зоне Сахеля в июне 2020 года в мавританской столице Нуакшоте. Он пройдет в период председательства Мавритании в "сахельской пятерке".

В августе 2014 года Франция начала военную операцию "Бархан" с целью борьбы с исламистскими группировками в пяти странах упомянутого региона. Она стала продолжением операции "Сервал", которую французские военные проводили в 2013-2014 годах в Мали. По данным силовых ведомств, в нынешней кампании задействованы в общей сложности около 4,5 тыс. человек.