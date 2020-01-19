СМИ: Трамп может раскрыть план урегулирования на Ближнем Востоке до выборов в Израиле

ТАСС, 20 января. Президент США Дональд Трамп в ближайшее время должен решить, представит ли он план действий Белого дома по урегулированию палестино-израильского конфликта до предстоящих 2 марта повторных парламентских выборов в Израиле. Об этом в воскресенье со ссылкой на американские и израильские источники сообщил портал Axios.

По его информации, Трамп еще не обсуждал со своими советниками необходимость обнародовать план в ближайшее время и не принял окончательного решения по данному вопросу, однако представитель администрации США не исключил возможность скорого заявления президента.

Источники издания передают, что на решение американского президента могут повлиять развитие ситуации в свете начатой в отношении него процедуры импичмента, переговоры с европейскими и ближневосточными лидерами на полях Всемирного экономического форума в Давосе, а также результаты встречи старшего советника президента США Джареда Кушнера с премьер-министром Израиля и лидером партии "Ликуд" Биньямином Нетаньяху и его оппонентом на предстоящих выборах - бывшим главой Генштаба армии и лидером левоцентристского блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганцем - в рамках пятого Всемирного форума памяти Холокоста, который пройдет 23 января в Иерусалиме.

Как отмечает портал, Нетаньяху заинтересован в том, чтобы американский план стал известен до выборов в Израиле, так как это могло бы отвлечь внимание избирателей от обвинений в адрес премьер-министра в коррупции.

В конце июня Белый дом опубликовал документ с экономическими аспектами плана, предполагающий, в частности, инвестиции в $50 млрд в Палестину и соседние государства. В столице Бахрейна Манаме 25-26 июня прошла международная встреча по этим аспектам. Палестинская администрация и ряд арабских стран бойкотировали мероприятие, посчитав подобный подход неуместным.

Политическую составляющую "сделки века" США пока не объявили. Как отмечал ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, все прекрасно понимают, что американская инициатива не будет предполагать создание полноценного палестинского государства.