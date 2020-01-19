Венесуэльская оппозиция намерена настаивать на усилении давления на Россию

ТАСС, 20 января. Венесуэльская оппозиция будет настаивать на усилении международного давления на Россию, чтобы Москва отказалась от поддержки президента Николаса Мадуро. Об этом сообщил ее лидер Хуан Гуайдо в интервью испанской газете La Razon, которое было опубликовано в воскресенье.

"Было бы проще решить его [кризис], если бы не было столько кубинских агентов, занимающихся разведкой и контрразведкой в ВС, и если бы [президент Николас] Мадуро не имел бы поддержки России, которая осуществляется через пропаганду и дипломатию. Мы будем настаивать на применении механизмов давления, дипломатических и закулисных в отношении России", - сказал Гуайдо.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.