СМИ: боевики обстреляли западные кварталы сирийского Алеппо

ТАСС, 20 января. Бандформирования открыли в ночь на понедельник огонь из реактивных систем залпового огня по району Дждейда на западе города Алеппо (360 км от Дамаска). Как передало агентство SANA, в результате разрывов снарядов погиб один мирный житель, есть раненые, их число уточняется.

Под обстрел попал и соседний квартал Джамият-эз-Захра, откуда также поступили сведения о пострадавших. Несколько снарядов упало возле мечети Аш-Шами, которой нанесен материальный урон.

Сирийская артиллерия ответила огнем по позициям вооруженных группировок, нарушивших перемирие. Они понесли потери в живой силе и технике. По информации SANA, боевики обстреливают город с юго-западных окраин, которые находятся под их контролем, в частности из микрорайона Рашидин.

Согласно данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, с 16 января в результате обстрелов западных и центральных районов Алеппо погибли 28 мирных жителей, еще 56 человек получили ранения.

Провинция Алеппо входит в северо-западную зону деэскалации, где с 9 января этого года по договоренности с турецкой стороной были прекращены боевые действия и применение авиации.