Экс-министр экономики Боливии выдвигается в президенты от партии Эво Моралеса

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 января. /ТАСС/. Бывший министр экономики Боливии Луис Арсе выбран кандидатом в президенты Боливии от партии "Движение к социализму". Об этом объявил в воскресенье экс-глава государства Эво Моралес, являющийся лидером партии.

"После нескольких дней напряженных обсуждений с лидерами "Движения к социализму" были выбраны кандидаты, с которыми мы победим на выборах 3 мая, - президент Луис Арсе Катакора и вице-президент Давид Чокеуанка", - написал Моралес в Twitter.

Арсе занимал пост министра экономики Боливии с января 2006 года по июнь 2017 года и с января по ноябрь 2019 года. Чокеуанка возглавлял МИД с января 2006 года по январь 2017 года.

В Боливии 20 октября 2019 года прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, большинство голосов получил Моралес, на тот момент занимавший пост главы государства. Карлос Меса, его главный соперник, заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления противники Моралеса организовали акции протеста, в стране начались беспорядки.

После трех недель протестов Моралес покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Его примеру последовали вице-президент страны Альваро Гарсия Линера и спикеры обеих палат парламента, которые, согласно конституции, были следующими в очереди на принятие полномочий главы государства. Второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес, представляющая оппозицию, объявила, что берет на себя обязанности президента до проведения новых выборов, и назначила свой кабинет министров.