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Трамп заявил, что США выгодны хорошие отношения с Россией и Китаем

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп уверен в том, что Вашингтону выгодно поддерживать хорошие отношения с Москвой и Пекином, однако нельзя позволять другим странам использовать США в своих интересах. Об этом он заявил в воскресенье, выступая перед представителями американского аграрного сектора в штате Техас.

"Иметь хорошие отношения с Китаем - это хорошо, и с Россией хорошо, как и со многими другими странами. Но мы не хотим, чтобы нас использовали в своих интересах", - сказал американский президент.

Теги
СШАРоссияКитайТрамп, Дональд
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