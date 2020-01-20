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Политический кризис в Венесуэле

МИД Колумбии вновь обвинил Мадуро в поддержке повстанцев АНО

Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что Богота уже осудила связи официального Каракаса с повстанческими группировками в ООН и Организации американских государств

БОГОТА, 20 января. /ТАСС/. Директор по политическим делам МИД Колумбии Хосе Салазар обвинил администрацию президента Венесуэлы Николаса Мадуро в оказании поддержки представителям леворадикальной повстанческой группировки "Армия национального освобождения" (АНО), с которой Богота ведет борьбу. Об этом он сообщил в воскресенье во время выступления на саммите в колумбийской столице.

"В нашем регионе существует нелегитимный режим, который угрожает миру и безопасности, предоставляя убежище и обеспечивая поддержку террористическим группам, таким как АНО. Незаконный режим [президента Николаса] Мадуро защищает присутствие и деятельность АНО на венесуэльской территории", - заявил дипломат, чьи слова приводит пресс-служба МИД в Twitter.

Салазар добавил, что Богота уже осудила связи официального Каракаса с повстанческими группировками в ООН и Организации американских государств (ОАГ).

Власти Колумбии возложили на представителей леворадикальной повстанческой группировки "Армия национального освобождения" (АНО) ответственность за теракт 17 января 2019 года в Боготе, когда начиненный взрывчаткой автомобиль врезался в стену здания Национальной полицейской академии. В результате погиб 21 человек, 68 получили ранения. После этого Дуке отдал приказ об аресте 10 представителей АНО, которые вели на Кубе переговоры с администрацией южноамериканской страны в 2018 году.

АНО, в рядах которой насчитывается около 1,5 тыс. человек, осталась единственной повстанческой группировкой в Колумбии после того, как в ноябре 2016 года правительство заключило соглашение о мире с организацией "Революционные вооруженные силы Колумбии".

Теги
Мадуро, НиколасКолумбияВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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