Мэр Шанхая заявил об отсутствии в городе подтвержденных случаев пневмонии нового типа

ШАНХАЙ, 20 января. /ТАСС/. Власти Шанхая предпринимают все необходимые меры для предотвращения случаев заболевания пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, подтвержденных случаев пока нет. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции мэр города Ин Юн, передает корреспондент ТАСС.

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"Власти города и соответствующие ведомства уделяют большое внимание этому вопросу и принимают целенаправленные профилактические меры", - сказал глава городской администрации. По его словам, в Шанхае пока нет официально подтвержденных случаев данного заболевания.

При этом, подтвердил он, "принимаются меры" в отношении пациентов с подозрением на пневмонию нового типа. Мэр Шанхая указал на то, что общественность будет поставлена в известность при появлении подтвержденных случаев в городе.

Накануне городской Комитет по делам здравоохранения сообщил об организации специальной рабочей группы, которая займется профилактикой и мониторингом ситуации вокруг пневмонии нового типа. Власти также разработали план действий на случай выявления заболевания в мегаполисе.

В конце декабря власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань (Центральный Китай). 7 января был установлен возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. В результате были исключены из списка возможных патогенов возбудители таких респираторных заболеваний, как грипп, птичий грипп, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС, или SARS, известный также как атипичная пневмония) и ближневосточный респираторный синдром (MERS).