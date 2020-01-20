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Спор вокруг Курил
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Абэ заявил, что Токио будет решительно добиваться подписания мирного договора с Москвой

Японский премьер отметил, что его страна "без малейших колебаний" идет к этому
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ EPA-EFE/WANG ZHAO
Описание
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
© EPA-EFE/WANG ZHAO

ТОКИО, 20 января. /ТАСС/. Правительство Японии без колебаний намерено добиваться решения территориального вопроса и подписания мирного договора с Россией. Об этом заявил в понедельник премьер-министр страны Синдзо Абэ, выступая с программной речью на открытии сессии парламента.

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"Последовательно осуществляются договоренности, достигнутые нами с президентом России [Владимиром] Путиным, - сказал он. - Бывшие жители островов (южной части Курил - прим. ТАСС) совершают на самолете паломничества к могилам предков, на четырех островах продвигается совместная хозяйственная деятельность. Мы ускорим переговоры на основе Совместной декларации 1956 года, решим территориальную проблему и подпишем мирный договор. Мы идем к этому без малейших колебаний. Я преисполнен решимости достичь такой цели вместе с президентом [РФ]".

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. В ноябре 2018 года на встрече в Сингапуре Путин и Абэ условились активизировать переговоры о мирном соглашении на основе советско-японской Совместной декларации от 19 октября 1956 года. Она позволила положить конец состоянию войны между двумя странами и восстановить дипломатические отношения.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЯпонияРоссияАбэ, СиндзоСпор вокруг Курил
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