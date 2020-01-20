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Абэ: Япония стремится к нормализации отношений с КНДР и открытию новой эры в связях с КНР

Японский премьер также отметил, что готов без предварительных условий лично встретиться с Ким Чен Ыном

ТОКИО, 20 января. /ТАСС/. Правительство Японии будет стремиться к установлению межгосударственных отношений с КНДР, намерено открыть новую эру в сотрудничестве с Китаем и на основе прочного союза с США собирается развивать диалог с Евросоюзом и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом заявил в понедельник японский премьер-министр Синдзо Абэ, выступая с программной речью на открытии сессии парламента.

"Я буду стремиться к установлению межгосударственных отношений с Северной Кореей, решив имеющиеся проблемы, подведя черту под несчастливым прошлым. Готов без предварительных условий лично встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном", - сказал он. Характерно, что упоминание о КНДР, с которой Токио не имеет дипломатических и торговых отношений и даже прямого транспортного сообщения, открыло внешнеполитический раздел речи премьера.

"Япония и Китай, - продолжил он, - разделяют ответственность за мир и процветание нашего региона и всего мира. Углубляя и расширяя связи во всех областях, мы откроем новую эру в отношениях с Китаем". Абэ выразил в связи с этим надежду на успех предстоящего весной визита в Японию председателя КНР Си Цзиньпина.

Он напомнил, что Вашингтон и Токио в воскресенье отметили 60-летие двустороннего договора о безопасности. "Японско-американский союз, - отметил премьер, - сейчас прочен, как никогда. Опираясь на эту мощную основу, мы будем стремиться к построению свободного и открытого Индо-Тихоокеанского пространства вместе с Европейским союзом, Индией, Австралией, Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и другими странами, с которыми разделяем основные ценности".

В своей речи он также выразил озабоченность ростом напряженности на Ближнем Востоке и пообещал продолжить там активные усилия в рамках мирной дипломатии, основанной на близких отношениях со многими государствами региона. Кроме того, Абэ высказался за скорейшее начало торговых переговоров с Великобританией после ее выхода из состава ЕС.

Теги
ЯпонияАбэ, Синдзо
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