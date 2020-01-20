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Начало процедуры импичмента Трампа

Зеленский: Украина не должна быть вовлечена во внутриполитические конфликты в США

Украинский лидер подчеркнул, что не делал ничего незаконного
Президент Украины Владимир Зеленский REUTERS/Charles Platiau/Pool
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© REUTERS/Charles Platiau/Pool

КИЕВ, 20 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы иметь хорошие и надежные отношения с США как со стратегическим партнером Украины и при этом не быть вовлеченным во внутриполитические процессы в Америке.

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"Я не делал ничего противозаконного. У меня были телефонные разговоры с президентом Соединенных Штатов [Дональдом Трампом]. Как президент Украины я сделал, что мог, чтобы иметь хорошие, надежные и прочные отношения с одним из наших стратегических партнеров - с США", - сказал президент в интервью изданию The Times of Israel.

"Это их [американцев] страна, и они относятся к своей стране так, как им нравится. И я не хочу, чтобы они вовлекали нас в дела, связанные с их внутренней политикой", - подчеркнул президент.

4 сентября 2019 года Палата представителей с подачи демократов объявила о запуске процедуры импичмента Трампа. Ему ставится в вину то, что он оказывал давление на правительство Украины с целью вынудить его вмешиваться в предстоящие в ноябре президентские выборы в США. Глава государства в своих политических целях - ради переизбрания на второй срок в 2020 году - воспользовался своими полномочиями, чтобы приостановить выделение Украине $391 млн "жизненно важной военной помощи", заявляют обвинители.

Они утверждают, что во время телефонного разговора 25 июля 2019 года Трамп попросил Зеленского об одолжении: публично объявить о начале двух расследований. Первое касалось попыток Джозефа Байдена в должности вице-президента США якобы оградить от претензий генпрокуратуры Украины компанию Burisma, в состав руководства которой входил его сын Хантер. Второе расследование, по версии обвинителей, было призвано обосновать конспирологическую теорию, согласно которой власти в Киеве вмешивались в американские выборы 2016 года в интересах обеспечения победы на них кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Теги
УкраинаСШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдЗеленский, Владимир АлександровичНачало процедуры импичмента Трампа
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