Земан назвал Путина сильным политиком

ПРАГА, 20 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин - сильный политик, в этом никто не сомневается. Такое заявление сделал в воскресенье президент Чехии Милош Земан, выступая в программе Press Klub пражской радиостанции Frekvence 1.

"Президент Путин, бесспорно, сильная политическая личность, - подчеркнул Земан. - Этот факт не оспаривает никто, кроме нескольких глупцов. К слову сказать, [канцлер ФРГ] Ангела Меркель его недавно вновь посетила в Москве. И это она сделала уже в 15-й раз, если не ошибаюсь".

Прогнозируя возможности развитие политической системы РФ и действия российского лидера, его чешский коллега сказал, что, по его мнению, у Владимира Путина имеются три варианта, которые он может реализовать в предстоящие годы. "Первый - опять сменить посты: один [раз] президент и один [раз] премьер, как в прошлый раз было с участием [замглавы Совбеза РФ, экс-премьера Дмитрия] Медведева. Второй [вариант] является немного беспокойным: долго рассуждалось о существовании какого-то государственного объединения России и Белоруссии и, что Владимир Путин мог бы стать президентом этого государственного объединения, но кажется, что белорусский президент [Александр] Лукашенко не очень благосклонно относится к этому. Недавно появился новый вариант, [который сводится к тому] что возникнет Государственный совет, а Путин мог бы стать его председателем", - считает лидер Чехии.

Земан рассказал, что "достаточно хорошо ладил" с Медведевым, упомянув, однако, о том, что в ходе одной из личных встреч им пришлось обсуждать спорную публикацию в российских СМИ о событиях 1968 года в Чехословакии. При этом чешский президент отметил, что заменивший Медведева на посту премьера Михаил Мишустин пока ему не известен.