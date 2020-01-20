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ВВС Индии принимают на вооружение первую эскадрилью Су-30МКИ с ракетами "Брамос"

Планируется, что новые истребители станут платформой для обеспечения стратегического контроля над Индийским океаном

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 января. /ТАСС/. Первая эскадрилья истребителей Су-30МКИ, вооруженных авиационной версией сверхзвуковых крылатых ракет "Брамос", поступает в понедельник на вооружение ВВС Индии. Как сообщает газета Times of India, торжественная церемония по этому поводу состоится на авиабазе Танджавур (Танджор) в южном индийском штате Тамилнад.

На этой авиабазе размещается эскадрилья Tigershark, пилоты которой первыми получили Су-30МКИ, переоборудованные под ракеты "Брамос". "Эти самолеты станут огромным дополнением к оперативным возможностям ВВС", - цитирует газета начальника штаба ВВС Индии, маршала Ракеша Кумара Сингха Бхадауриа. Военачальник отметил, что самолеты будут задействованы прежде всего для проведения морских операций.

По данным издания, истребители с ракетами "Брамос" станут платформой для обеспечения стратегического контроля над Индийским океаном, прежде всего, в районе Бенгальского залива, и смогут наносить высокоточные удары на большие расстояния по авианосцам и другим кораблям противника днем и ночью в любых погодных условиях.

Как сообщил ТАСС источник, близкий к Минобороны Индии, всего до конца текущего года эскадрилья получит 18 таких самолетов.

"Брамос" - сверхзвуковая крылатая ракета, которую производит совместное российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace, разработана российским НПО машиностроения и индийской Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO). Первый испытательный пуск ракеты состоялся в 2001 году. Различные версии ракеты стоят на вооружении всех трех видов ВС Индии: ВВС, ВМС и сухопутных сил.

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