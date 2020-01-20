Власти Китая призвали к возобновлению диалога и немедленному прекращению огня в Ливии

БЕРЛИН, 20 января. /ТАСС/. Китай призывает к возобновлению диалога в Ливии, немедленному прекращению огня в этой стране и политическому урегулированию при руководящей роли ООН. Об этом по итогам международной конференции по Ливии в Берлине заявил член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи.

"Усилия по урегулированию ливийского вопроса должны быть основаны на ключевых интересах народа Ливии, а также на будущем этой страны. Необходимо немедленно прекратить огонь. Все заинтересованные стороны должны как можно скорее возобновить диалог и процесс примирения", - приводит в понедельник его слова агентство "Синьхуа".

"Китай всегда занимал объективную и справедливую позицию по ливийскому вопросу, основанную целях и принципах Устава ООН, всегда уважал суверенитет, независимость и территориальную целостность Ливии, настаивал на политическом урегулировании ливийского вопроса при руководящей роли ООН", - отметил Ян Цзечи.

По его словам, необходимо "надлежащим образом урегулировать разногласия в целях достижения регионального мира и стабильности". "Негативные побочные эффекты ливийского вопроса также должны быть устранены при помощи комплексного подхода, учитывающего как коренные причины конфликта, так и его последствия", - подчеркнул Ян Цзечи. Он указал на то, что "Китай готов продолжить работу с международным сообществом для восстановления мира, стабильности и развития в Ливии".

Международная конференция по Ливии на высшем уровне прошла в воскресенье в Берлине при участии как минимум 10 глав государств и правительств, включая президента России Владимира Путина. Также в переговорах участвовали генсек ООН Антониу Гутерриш, президент Турции Тайип Эрдоган, французский лидер Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, госсекретарь США Майкл Помпео, представители Алжира, Египта, ОАЭ, Китая. Кроме того, в Берлин прибыли глава ливийского Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар. В итоговом документе конференции ее участники призвали к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства в дела Ливии, предложили создать единое правительство и запустить реформы для восстановления государственности, разрушенной интервенцией НАТО почти 10 лет назад.