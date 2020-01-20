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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном
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Иран направил министра транспорта в Киев с письмом от Роухани Зеленскому по Boeing

ТАСС, 20 января. Иранский министр дорог и городского развития Мохаммад Эслами направляется в Киев, где передаст письмо президента Ирана Хасана Роухани главе Украины Владимиру Зеленскому по поводу крушения украинского самолета под Тегераном.

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Об этом сообщил в понедельник официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.

"Иранский министр дорог и городского развития направился в Киев с посланием от президента Ирана Роухани своему украинскому коллеге [Владимиру Зеленскому], касающимся крушения украинского гражданского самолета под Тегераном", - цитирует Мусави агентство IRNA.

Теги
УкраинаИранРоухани, ХасанЗеленский, Владимир АлександровичКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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