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Переговоры о перемирии в Ливии

МИД КНР указал на необходимость сохранения территориальной целостности Ливии

Официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан заявил, что его страна будет стремиться к реализации договоренностей, достигнутых на Международной конференции по Ливии в Берлине

ПЕКИН, 20 января. /ТАСС/. Международное сообщество должно содействовать сохранению территориальной целостности Ливии, обеспечить мирный политический процесс для нормализации ситуации в стране. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"По итогам конференции в Берлине было опубликовано коммюнике, которое отражает всеобщее стремление мирового сообщества к снижению эскалации напряженности и урегулированию проблемы Ливии политическим путем, - сообщил он на регулярном брифинге. - По вопросу Ливии Китай занимает объективную позицию, учитывая соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН. Мы всегда будем уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность Ливии, содействовать политическому урегулированию ситуации в этой стране".

По словам дипломата, власти КНР будут стремиться к реализации договоренностей, которые были достигнуты на конференции в Берлине. "Мы внесем активный вклад, чтобы в этой стране был восстановлен мир, чтобы она развивалась", - подытожил Гэн Шуан.

Международная конференция по Ливии на высшем уровне прошла в воскресенье в Берлине при участии как минимум 10 глав государств и правительств, включая президента России Владимира Путина. Также в переговорах участвовали генсек ООН Антониу Гутерриш, президент Турции Тайип Эрдоган, французский лидер Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, госсекретарь США Майкл Помпео, представители Алжира, Египта, ОАЭ, Китая. Кроме того, в Берлин прибыли глава ливийского Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар. В итоговом документе конференции ее участники призвали к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства в дела Ливии, предложили создать единое правительство и запустить реформы для восстановления государственности, разрушенной интервенцией НАТО почти 10 лет назад.

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